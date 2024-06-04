Belçika'dan dikkat çeken Gazze açıklaması

Kaynak: AA
Belçika'dan dikkat çeken Gazze açıklaması

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Gazze'de ateşkes ve esir takası planına ilişkin Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile görüştü.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Filistin Devlet Başkanı Muhammed Mustafa ile Gazze’de sağlanması planlanan ateşkes ve esir takasının görüşüldüğü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Croo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de insani yardımların dağıtımını geliştirme fırsatlarını ve Gazze'nin gelecekte Filistin Yönetimi tarafından idaresini de konuştuklarını ifade etti.

Görüşmenin ardından Belçika’nın resmi haber ajansı Belga’ya demeç veren Croo, "Filistinliler bu planı, iki tarafı masa etrafında bir araya getirmek için iyi bir temel olarak görüyor. Ancak müzakerelerin yalnızca ateşkes ve esirlerin serbest bırakılmasına değil, aynı zamanda Filistin topraklarının yönetimine, insani yardıma erişime, güvenlik garantisine ve okulların yeniden inşasına da odaklanmasını istiyorlar çünkü bugün yüzbinlerce çocuk eğitime erişemiyor." açıklamasında bulundu.

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