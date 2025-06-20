Belçikalı tüketici temkini elden bırakmıyor

Belçika'da tüketici güveni Haziran 2025'te -4 puana yükselerek son dört ayın en iyi seviyesine ulaştı. Merkez Bankası'nın yayımladığı verilere göre geçen ay bu endeks -7 seviyesindeydi. Ekonomik tabloya yönelik olumsuz beklentiler azaldı. Halkın genel ekonomik duruma bakışı -24 puana gerileyerek Mayıs’taki -30 seviyesinden yukarı yönlü bir iyileşme kaydetti. Hane halkı mali durumuna ilişkin değerlendirmeler ise -3 puanda sabit kaldı.

Öte yandan, tasarruf eğiliminde de değişim gözlenmedi ve 19 puan seviyesini korudu. En dikkat çekici gelişme ise işsizlik beklentilerinde yaşandı. Mayıs’ta 13 puan olan işsizlik endişesi Haziran’da 6 puana düştü. Bu azalma, istihdam piyasasındaki olumlu sinyallerin halk nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

Uzmanlar, tüketici güvenindeki bu kademeli artışın, iç tüketimi canlandırabilecek potansiyel taşıdığını belirtiyor. Ancak ekonomik toparlanmanın kalıcılığı için istihdamdaki istikrar ve hane halkı alım gücündeki artışın sürmesi gerektiği vurgulanıyor.