Belçikalı yıldız 22 yaşında futbolu bıraktı

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın 22 yaşındaki Belçikalı futbolcusu Lars Dendoncker, kalp rahatsızlığı nedeniyle futbol kariyerine noktayı koydu.

KAYNAK: AA
Belçikalı yıldız 22 yaşında futbolu bıraktı

Sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından erken emeklilik kararının gerekçelerini paylaşan Dendoncker, "Çocukken, tek bir hayalim vardı. Profesyonel bir futbolcu olmak. Ancak profesyonel kariyerim ve hayalim, çok erken sonuna geldi. Kalp rahatsızlığım nedeniyle, futbol oynamayı bırakmaya karar verdim. Sağlığımı düşmek zorundayım. Bu, hayatımda aldığım en zor karardı. Ama geri dönüşü yok ve geleceğe odaklanmalıyım." ifadelerini kullandı.

Futbola Club Brugge'ün altyapısında başlayan defans oyuncusu, 2020 yılında transfer olduğu Brighton'ın 21 yaş altı takımında 21 maçta 1 gole imza atmıştı. (AA)

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