Belçika'dan Gazze'ye 15 tonluk yardım

Gazze Şeridi’nde açlık ve yoksulluk giderek derinleşirken, Belçika’dan dikkat çeken bir hamle geldi. Pazar günü bir A400M askeri nakliye uçağıyla Gazze üzerine 15 tonluk insani yardım malzemesi bırakıldı. Belçika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu operasyonun Ürdün üzerinden gerçekleştirildiği ve “Cerulean Skies 2” isimli uluslararası yardım misyonunun bir parçası olduğu bildirildi. Yardım görevinde Belçika Hava Kuvvetleri’nden 15. Hava Taşımacılığı Kanadı ile Özel Operasyonlar Tümeni’ne bağlı hava ikmal birliği görev aldı.

Bu, Belçika’nın Gazze’deki ikinci havadan yardım operasyonu oldu. İlki Mart 2024’te gerçekleştirilmiş ve toplamda 164,3 ton yardım malzemesi havadan indirilmişti. Belçikalı milletvekili Theo Francken, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda “ilk havadan bırakma tamamlandı, ekip için başarılı bir görev” ifadesini kullandı.

Eerste airdrop boven Gaza afgerond, succesvol voor de crew. Dus 16 collis uit en goede exit.#operationceruleanskies2 — Theo Francken (@FranckenTheo) August 3, 2025

İSRAİL ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

İsrail ordusunun kontrolü altında yürütülen sınır geçişleri nedeniyle yardım tırlarının Gazze’ye girişine büyük ölçüde izin verilmiyor. Bu nedenle Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Mısır, Fransa, Almanya ve Belçika gibi ülkeler havadan yardım yolunu tercih etti. İsrail, bu yardımların geçişine izin vermesi yönünde uluslararası toplumdan ciddi baskı altında bulunuyor.

İsrail’in bu yöntemle yapılan yardımlara destek vermesi bazı çevreler tarafından sembolik bir jest olarak değerlendirilirken, uluslararası insani yardım kuruluşları havadan yardım dağıtımını hem pahalı hem de yetersiz buluyor. Kamyonlar sınırda beklerken, havadan bırakılan yardım kolilerinin özellikle kıtlık yaşanan bölgelerdeki sivillere ulaşmasında büyük zorluklar yaşandığı vurgulanıyor.

GAZZE'DE AÇLIK ÖLÜM GETİRİYOR

Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamaya göre, açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 175’e ulaştı. Bu ölümlerden 93’ü çocuk. Ayrıca dağıtım noktalarına ulaşmaya çalışan sivillere yönelik ateş açılması sonucu can kayıplarının arttığı bildiriliyor.

Gazze'de yaşanan bu insani felaket, özellikle çocukların geleceğini tehdit ederken, yardım girişimleri her geçen gün daha kritik hale geliyor. Belçika’nın bu yardımı sembolik bir destekten öteye geçemese de, uluslararası toplumun sessiz kalmaması adına önemli bir mesaj içeriyor. Gazze halkı hâlâ insani yardıma, özellikle de karadan ulaşabilecek kalıcı çözümlere ihtiyaç duyuyor.