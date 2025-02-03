Belediye 35 kişiyi işten çıkardı

Siirt Belediyesi usulsüz işe alındığı gerekçesiyle 35 kişi işten çıkardı.

Siirt Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi bünyesine yakın zamanlarda işe girişleri yapılan 35 kişinin işe alım süreçlerinde 'İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar'a uyulmadan ve söz konusu kişilerin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadan, 'Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' hükümlerine uyulmadan, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu'na (İŞKUR) personel işe alım ilanı bildirimi yapılmadan işe alımlarının usulsüz olarak gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. İşe alınan kişilerin terör faaliyetleriyle iltisaklı oldukları, adli suç kayıtlarının bulunduğu, bir kısmının da adli makamlarca soruşturmalarının devam ettiği belirlenmiştir. DEM Partili bir belediye meclisi üyesinin babası olduğu tespit edilen 76 yaşındaki bir kişinin de beden işçisi olarak usulsüz şekilde işe alındığı kayıtlara geçmiştir. Yukarıda sayılan sebepler çerçevesinde işe alımlarında tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı 35 kişinin Siirt Belediyesi Personel Anonim Şirketi ile olan iş sözleşmeleri feshedilmiştir" denildi.