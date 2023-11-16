Belediye ambulansının şoförü ölü bulundu

Muğla’da Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nde ambulans şoförlük yapan şahsın cesedi bulundu

KAYNAK: İHA
Belediye ambulansının şoförü ölü bulundu

Muğla Menteşe İlçesi Kışla Parkı yanında bir şahsın cesedi bulundu. Polis tarafından yapılan incelemede ölü bulunan şahsın Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nde ambulans şoförü olarak çalışan 37 yaşındaki Gürbüz Ceylan olduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ceylan'ın cenazesi ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

aw078067-05.jpg

Olay akşam saatlerinde meydana geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü'nün yanında bulunan Kışla Parkı içerisinde bir şahsı hareketsiz bir şekilde bulan vatandaşlar durumu 112 Acil İhbar hattına bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bu arada olay yerine gelen Gürbüz Ceylan'ın yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Gürbüz Ceylan'ın cenazesi adli tıp kurumuma kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

aw078067-06.jpg

aw078067-02.jpg

aw078067-07.jpg

aw078067-01.jpg

Öne Çıkanlar
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
Dolar sahiplerinin eli ayağı buz kesildi! Dolar kurunda 2 yıl sonra bir ilk yaşandı
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
AKP’li Ravza Kavakçı’nın istediği kararı vermeyen hakime soruşturma!
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı Gündem
Yemek yaparken elini karıştırıcıya sıkıştırdı
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı Gündem
Türkiye'den kalkan yüzlerce geminin ardından her gün en az bir kargo uçağının da İsrail’e gittiği ortaya çıktı
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı Gündem
Diyarbakır’da yolcu minibüsü devrildi: 14 yaralı
Mardin’de “Narko Güç” operasyonunda 7 tutuklama Gündem
Mardin’de “Narko Güç” operasyonunda 7 tutuklama
Uzaydan bile görünen Türkiye gerçeği karikatürü. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi Karikatür
Uzaydan bile görünen Türkiye gerçeği karikatürü. Mizahın efendisi Emre Ulaş çizdi
Icardi evleniyor. Wanda Nara açıkladı Spor
Icardi evleniyor. Wanda Nara açıkladı
Amasya yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı Gündem
Amasya yolcu otobüsü devrildi: 27 yaralı