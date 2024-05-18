Belediye arabaları ile esrar taşıttı. AKP’li belediye başkanının korumasından şok iddia

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Belediye arabaları ile esrar taşıttı. AKP’li belediye başkanının korumasından şok iddia
Siirt Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan’ın koruması Özcan’ın belediye arabaları ile esrar taşıttığını iddia etti.

AKP’li Siirt Pervari Belediye Başkanı Teyyar Özcan akrabalarının bölgedeki belediye ve bakanlık binalarında kadrolu işe girmesiyle gündemdeydi.

Teyyar Özcan'ın yıllarca en yakınındaki isim, korumasından şoke edici iddialar geldi.

"BELEDİYE ARABALARI İLE ESRAR TAŞITTI”

Özcan’ın korumalığını yapan S.B., uyuşturucu ticareti gerekçesiyle 5 yıl cezaevinde kaldığını ancak suça konu eylemi Özcan adına belediye arabaları ile işlediğini ve yıllarca sustuğunu iddia etti.

Ayrıca S.B. iddiasında Özcan’ın sürekli pavyona gittiğini ve masasına birçok kadını ağırladığını ileri sürdü.

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Özcan’ın alkolü de su gibi içtiğini dile getiren koruması AKP'li belediye başkanı tarafından toplam 74 bin 656 TL hesap ödendiğini belirtti.

YEREL SEÇİMDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ

Öte yan dan 31 Mart yerel seçimlerde Özcan ve Bilen ailesinin arasındaki husumette Bilen ailesinden bir kişi öldürülmüştü.

Cinayetin ardından Teyyar Özcan'ın kardeşleri Lokman Özcan ve İsmail Özcan ile kuzeni Muhammet Tezcan cezaevine gönderilmişti.

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