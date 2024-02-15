Belediye Başkan adayı seçmene 'Nah' çekti. Bunu da gördük

Skandal el hareketi hem de bunu yapan bir belediye başkan adayı. Bandırma'nın AKP'li Belediye Başkan adayı Cemal Öztaylan, seçim çalışmaları sırasında bir vatandaşla diyoloğa girince, o el hareketini çekti seçmene 'Nah' dedi. O anlar cep telefonuna kaydedildi.

Bu görüntüyü Gazeteci Timur Soykan, sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda skandal bir el hareketi vardı. Yapansa bir belediye başkan adayıydı. AKP Bandırma Belediye Başkan adayı Öztaylan vatandaşa el 'Nah' çekti.

Başkan adayı tarla fiyatının 5 milyon lira olduğunu söyleyince, Öztaylan'ı dinleyen bir kişi söze karıştı tarlanın fiyatının 200 bin lira olduğunu belirtti. Bunun üzerine Bandırma'da belediye başkanlığına oynayan AKP'li Cemal Öztaylan bunu da gördük dedittiren hareketi çektı. Vatandaşa 'Nah' çeken Öztaylan'ın yanında bir kadın oturuyordu.