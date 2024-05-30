Belediye başkan adayına suikast anı ortaya çıktı. Başından vurularak öldürüldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Belediye başkan adayına suikast anı ortaya çıktı. Başından vurularak öldürüldü

Meksika’da belediye başkanı adayı Alfredo Cabrera miting sırasında çok yakından başından vurularak öldürüldü.

Meksika’da Pazar günü yapılacak seçimler için başkan adayları çalışmalarını hızlandırdı.

Guerrero eyaletinde belediye başkan adayı Alfredo Cabrera kameralar önünde suikastle öldürüldü.

O anlarda katil belediye başkan adayına yaklaşıp tam kafasınadan silahla vurdu. Alfredo Cabrera’ya birkaç el ateş ettiği duyuluyor.

Silah seslerinin ardından çığlıklar havada uçuşuyor. Başından vurulan Cabrera, olay yerinde hayatını kaybetti. Saldırgan ise öldürüldü.

Guerrero Valisi Evelyn Salgado, Muhalefet koalisyonu adayı Cabrera'nın, Coyuca de Benitez kasabasında "Korkakça" öldürülmesini kınadı.

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Öte yandan seçimler için 27 bin askerin görevlendirildiği belirtildi.

MUHALEFET YAŞANANLARDAN HÜKÜMETİ SORUMLU TUTTU

Muhalefet koalisyonu partilerinden PRI, hükümeti "Adayların güvenliğini garanti altına almak için en ufak bir çaba bile göstermemekle" suçladı.

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