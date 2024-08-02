Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediye başkan yardımcısı hayatını kaybetti

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Turan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Turan Uzun'dan acı haber geldi.

Uzun, düzenli olarak katıldığı halı saha maçında fenalaşınca aniden yere yığıldı. Uzun’un yere düştüğü gören arkadaşları hemen ilk müdahalede bulunup 112 ekiplerine bilgi verirken, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uzun, Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YARIM SAAT BOYUNCA KALP MASAJI YAPILDI

Uzun'a hastanede yaklaşık yarım saat boyunca kalp masajı yapıldı. Uzun, hayata tekrar tutunurken, ilk müdahale sonrası daha ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Uzun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı olan Uzun'un ilçede çeşitli projelere ve etkinliklere öncülük eden bir isim olarak tanındığı ve spor ile sosyal aktivitelerle de aktif olarak ilgilendiği, yerel halk tarafından sevilen bir isim olduğu öğrenildi.

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