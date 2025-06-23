Belediye Başkanı Akpolat'tan denizin altında 'İmamoğlu’na Özgürlük' eylemi

Soruşturmalar kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Marmara Denizi derinliklerinde eylem yaparak denizin dibinde “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı açtı.

"YENİDEN ADALET, YENİDEN DEMOKRASİ GELECEK"

Belediye Başkanı Akpolat, şunları kaydetti:

“Kireçburnu’nda gerçekleştirdiğimiz deniz temizliği dalışıyla yalnızca doğaya değil, halkın iradesine de sahip çıktım. Deniz altında açtığım ‘İmamoğlu’na Özgürlük’ pankartı bir temenniden ibaret değil; bu ülkenin dört bir yanından yükselen vicdanlı bir çağrıdır. Tıpkı 2024 seçimleri öncesinde yine suyun altında ‘Tam Yol İleri’ dediğimiz gibi, bugün de aynı kararlılıkla sesleniyoruz: Bu ülkeye yeniden adalet, yeniden demokrasi gelecek.”

Bu sembolik eylemin, İmamoğlu’na yönelik baskılara dikkati çekmekle birlikte, son dönemde tutuklanan tüm belediye başkanları, kamu görevlileri ve bürokratlar için yapıldığını belirten Akpolat, şunları kaydetti:

“Bu eylem, İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu özelinde sembolik bir dayanışma çağrısıdır; ancak mesajımız yalnızca ona değil, haksız yere tutuklanan tüm belediye başkanları, yol arkadaşlarımız ve kamu görevlilerinedir. Hepimizin özgürlüğü, halkın iradesine sahip çıkmakla mümkündür. Hukuksuzluğa, irade gaspına, milyonların susturulmak istenen sesine sırt çeviremeyiz. Suyun altından da olsa duyururuz, göstere göstere haykırırız: İmamoğlu’na özgürlük, halkın iradesine saygı.”

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