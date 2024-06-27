Belediye başkanı beni dinlemedi’ diyerek intihara kalkıştı

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli olduğu belirtilen Ş.T., olay sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, "Bir tek ben çalışıyorum, herkes yatıyor. Ben bu durumu belediye başkanına anlatmak istedim ama beni dinlemedi" dedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süren ikna çabalarına rağmen Ş.T.'yi ağaçtan indiremedi. Bu nedenle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de olası bir düşme durumunda hazır bulundu.

Ş.T., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini belirterek, "Beni dinlesin" çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Ş.T., yaklaşık bir saatlik ikna çabalarının ardından itfaiye merdiveniyle güvenli bir şekilde ağaçtan indirildi. Sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürülen Ş.T.'nin ifadesi alınacak.