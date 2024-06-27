Belediye başkanı beni dinlemedi’ diyerek intihara kalkıştı

Kaynak: İHA
Belediye başkanı beni dinlemedi’ diyerek intihara kalkıştı

Kastamonu Belediyesi'nde çalışan bir şahıs, şehrin merkezi Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir ağaca tırmanarak intihara kalkıştı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli olduğu belirtilen Ş.T., olay sırasında sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak, "Bir tek ben çalışıyorum, herkes yatıyor. Ben bu durumu belediye başkanına anlatmak istedim ama beni dinlemedi" dedi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri uzun süren ikna çabalarına rağmen Ş.T.'yi ağaçtan indiremedi. Bu nedenle olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de olası bir düşme durumunda hazır bulundu.

Ş.T., Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ile görüşmek istediğini belirterek, "Beni dinlesin" çağrısında bulundu. Sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan Ş.T., yaklaşık bir saatlik ikna çabalarının ardından itfaiye merdiveniyle güvenli bir şekilde ağaçtan indirildi. Sağlık kontrollerinin ardından polis merkezine götürülen Ş.T.'nin ifadesi alınacak.

aw235353-01.jpg

aw235353-02.jpg

aw235353-03.jpg

aw235353-04.jpg

Son Haberler
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü Video
Market çalışanının başına gelen komik anlar güldürdü
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi Gündem
51 kişinin öldüğü binanın müteahhidi teslim etmem gereken ihalelerim var deyip tahliyesini istedi
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı Video
Altın hırsızlığı iddiasının altından kredi kartı borcu çıktı
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu Video
'Depremleri Hz. Cebrail yapıyor' dedi gündem oldu
Konyaspor yeni transferini duyurdu Spor
Konyaspor yeni transferini duyurdu
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü Gündem
Uruguay'dan gelip Erzurum'u birbirine kattılar. Tam 7 saat sürdü
Almanya'da hesabını şaşıranları açıkladı Spor
Almanya'da hesabını şaşıranları açıkladı