Belediye Başkanı Bozbey açıkladı! Bursa'da kritik su seviyesi

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 40,93 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31,09'a geriledi.

Barajlardaki azalan su miktarı dronla görüntülenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yaklaşık 50 ile 55 günlük su kaldı" dedi.

"BURSA SUDAN İBARETTİR"

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 'Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir' sözleriyle tanımladığı su şehri Bursa'nın 50 günlük suyu kaldı. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 40,93 olarak ölçüldü.

2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı'nın doluluk oranı yüzde 31,09'a geriledi. İki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 36,01 olurken, barajlardaki azalan su miktarı dronla görüntülendi.

"DOLULUK ORANI KRİTİK SEVİYEDE"

Küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliğinden kentin barajlarının da etkilendiğini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, barajlardaki doluluk oranının kritik seviyelere geldiğini belirterek, "Barajlardaki su seviyemiz yüzde 43'e düştü. Bu oranla elimizde yaklaşık 50 ile 55 günlük su kaldığını hesaplıyoruz" dedi.

"BAHÇELERİ İÇME SUYUYLA SULAMAYIN"

Vatandaşları genel su kullanımı konusunda tasarruflu davranmaya davet eden ve özellikle içme suyunun bahçe sulamasında kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Bozbey, "Bursalı hemşehrilerimden ricam, bahçelerini içme suyuyla sulamasınlar. Su kullanımlarını azaltmamız gerekiyor. İhtiyacımız olmayan yerlerde su harcamayalım. Çeşmeleri açık bırakmamamız gerekiyor" diye konuştu.