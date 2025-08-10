Belediye başkanı CHP’ye geçti! Özel duyurdu

Yozgat'ın Bahadın Belediyesi CHP'ye geçti.

Kürsüde konuşan Özel, Bahadın Belediyesi'nin Memleket Partisi'nden CHP'ye 'fiilen' geçtiğini duyurarak, "Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Özel, kürsüde Sorgun-Bahadın Belediyesi Başkanı Sami Eroğlu'na ve beraberindeki belediye meclis üyelerine rozet taktı.

"HEPİMİZİN YERİ CHP"

Özel şu ifadeleri kullandı:

"(Muharrem İnce'nin CHP'ye katılması) Hepimizin yeri CHP. Bu ülkenin vatanıyla, birliğiyle, bayrağıyla, kurucusuyla derdi olmayan bütün demokratların, muhafazakar, milliyetçi, liberal, Kürt demokratların, hepsinin birleşeceği Türkiye İttifakı'nın vücut bulduğu yer Cumhuriyet Halk Partisi.

"FİİLEN CHP'YE KATILIYORUZ"

Bugün fiilen bir belediyeyi CHP'ye katıyoruz. Birazdan belediye ziyaretimizin ardından Memleket Partisi yöneticilerini CHP'ye katacağız. Yarından itibaren de 81 ilde il başkanlıklarımızın daveti ile Memleket Partililer CHP'ye gelecekler, katılacaklar. Güç verecekler. Ben Muharrem İnce'ye yürekten teşekkür ediyorum."