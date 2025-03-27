Belediye başkanı hakkında adli işlem başlatıldı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Belediye başkanı hakkında adli işlem başlatıldı

Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Isparta Valiliği, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında adli işlem başlatıldığını duyurdu.

Isparta Valiliği’nden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yürütülen bir soruşturma kapsamında, Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebi üzerine Yalvaç Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen karar doğrultusunda, 27.03.2025 tarihinde Belediye Başkanı Mustafa Kodal’ın makamında, makam aracında, şahsi konutunda ve iki ayrı şahsi aracında adli arama işlemi gerçekleştirilmiştir.

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