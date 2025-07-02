Belediye başkanı hakkında kesin ihraç talebi!

Kuruldan yapılan açıklamada, Ormanlı’nın görev süresi boyunca eşbaşkanlık sistemine karşı direnç gösterdiği, ortak yönetim yerine ben merkezci bir yaklaşım benimsediği, parti kararlarını tanımadığı ve belediyecilikte halkın taleplerini karşılayamadığı belirtildi.

İYİ Partili Selcan Taşçı Tekirdağ’daki su krizini TBMM gündemine taşıdı

Ayrıca, Ormanlı’nın pratiklerinin DEM Parti’nin yerel yönetim politikalarıyla örtüşmediği ifade edildi.

Jiyan Ormanlı

Açıklamada, Jiyan Ormanlı hakkında başlatılan disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.