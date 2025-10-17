Serhat KAYA/Bilecik/Yeniçağ

Bilecik’in Yenipazar ilçesinde Belediye Başkanı İlhan Özden, alışılmışın dışında bir yönetim sergiliyor. Göreve geldiğinden beri iş makinesi kullanmaktan kamyon sürmeye, minibüs direksiyonundan işçilerle omuz omuza çalışmaya kadar her alanda sahada.

Son olarak, ilçenin su kesintisi sorununa çözüm için personeliyle harç karıp, kalıp çaktı. Öğlen yemeğinde de işçilerle kumanya yedi. Sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çeken Özden, “Koltukta oturarak başkanlık yürümez” dedi.

Çalışmalarda emeği geçen personele teşekkür eden başkan, “Yenipazar’ın geleceği için canla başla çalışıyoruz” mesajını verdi. Özden’in paylaşımı, “Başın dara düşerse, Yenipazar Belediyesi’ni ara” sözleriyle son buldu.