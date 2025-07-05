Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı

Kaynak: İHA
Belediye başkanı ile görüşmek isteyen kişi çatıya çıktı

Bartın'da belediye başkanı ve vali ile görüşmek istediğini söyleyerek kafenin çatısına çıkan bir kişi, intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda ikna edildi.


Bartın Yalı mevkiindeki bir kafenin çatısına çıkan şahıs, belediye başkanı ile görüşmek istediğini söyledi. Görüşmeden çatıdan inmeyeceğini söyleyen şahsı polis uzun uğraşlar sonucu ikna etti. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde şahsı ikna etmeye çalışan ekipler, diğer taraftan da bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çevrede toplanan kalabalığı da uzaklaştırmaya çalıştı.


Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen şahsın, önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

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