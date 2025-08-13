Belediye Başkanı Kaya'dan fındık-zeytin isyanı: Ortada acı gerçekler var

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Dünya Fındık Haftası" etkinlikleri kapsamında yapılan ‘Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’ne katıldı. Kızlar Manastırı’ndaki ödül törenine Başkan Kaya’nın yanı sıra, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, eski Devlet Bakanı Faruk Özak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ankara Büyükelçisi Saeed Thani Al Dhaheri, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Başkanı Cem Şenocak, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu, Trabzon Arsin Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Sakarya ve davetliler katıldı.

"ORTADA ACI GERÇEKLER VAR"

Kaya, törende yaptığı konuşmada, ülkenin en değerli tarım ürünlerinden olan fındığın ve fındık üreticilerinin karşı karşıya olduğu sorunları dile getirdi. Kendisinin de bir fındık üreticisi olduğunu belirten Kaya, “Fındık bizim ekmeğimiz. Bu bölgenin çok önemli bir ürünü. Ben de ÇKS’ye kayıtlı bir fındık üreticisiyim. Rahmetli babam bizi fındık parasıyla okuttu. Fındık bizim için çok değerli bir ürün. Tabii, ‘Çocukluğumuzdaki o değerli fındıktan bugün geriye ne kaldı?’ diye sorarsak ortada vahim bir tablonun olduğu gerçeğiyle karşılaşırız. Bizim çocukluğumuzda 1 kilo fındık sattığımız zaman 2,5 kilo zeytin alabiliyorduk ama bugün 1 kilo fındığımız yarım kilo zeytin alamaz duruma gelmiş. Ortada acı gerçekler var, bunlarla yüzleşmemiz lazım” dedi.

"BİRÇOK TEHDİT ALTINDAKİ FINDIĞIMIZ ESKİ KALİTESİNDEN, ESKİ VERİMİNDEN MAALESEF ÇOK UZAK NOKTADA"

Çeşitli zararlı ve istilacı türler nedeniyle fındığın eski veriminden oldukça uzakta olduğunu ifade eden Kaya, bu konuda yaptığı çalışmaları ve uyarıları şu şekilde anlattı:

“Fındığımız derin sıkıntılarla karşı karşıya. Halk arasında Drakula olarak tabir edilen turunçgil uzun antenli böceği var, onun fındığı istila ettiği bir dönem yaşadık. O dönem Parlamentoda görev yapıyordum. Fındık bahçesine gittim, bütün yetkilileri uyardım. “Bir karantina tedbiri almamız lazım, bu tehdit bütün fındık bahçelerimizi yok etmeye matuf bir tehdittir, tedbir alalım” dedim ama söylenen söze değil de söyleyene baktılar. “Bu muhalefet milletvekili, boş konuşuyor, boş verin!” dediler ve o küçücük bir alandaki Drakula böceğiyle mücadele edilmediği için yaklaşık 5-6 bin dekar fındık bahçesi sökülmek durumunda kaldı, büyük mağduriyetler yaşandı. Tabi bu yaşanmışlıklardan ders almamız lazım. Sonrasında fındık bahçelerimizde vampir kelebek türedi, ardından kahverengi kokarca… Bu ve benzeri birçok tehdit altındaki fındığımız eski kalitesinden, eski veriminden maalesef çok uzak noktada.”

"UMARIM FINDIK O ESKİ GÖRKEMLİ GÜNLERİNDEKİ DEĞERİNE YENİDEN KAVUŞUR"

Fındığı tehdit eden zararlılarla mücadele ve verimin artırılması için Trabzon Ticaret Borsası'nın yaptığı çalışmalara değinen Başkan Kaya, fındığın yeniden eski günlerdeki değerine kavuşmasını dileyerek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Bu anlamda Ticaret Borsası Başkanı'mıza ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkürü bir borç biliyorum. Ellerini taşın altına koydular, "Bu sıkıntılı gidişi nasıl düzeltebiliriz, fındıktan geçimini sağlayan insanlarımıza nasıl katkı verebiliriz?" düşüncesiyle Trabzon’da çok güzel uygulamalara imza attılar. Örnek fındık bahçeleri yaptılar, üreticiyi bilinçlendirme toplantıları yaptılar. Dünya Fındık Haftası gibi önemli bir günün de ilk programını Trabzon’umuzda yaptılar. Bu işin mucidi de biz Trabzonlularız, değil mi sayın başkanım? Bizim böyle bir mucitlik yanımız da vardır. Dolayısıyla Ticaret Borsamız çalışıyor. Umarım fındık o eski görkemli günlerindeki değerine yeniden kavuşur. Milli ürünümüz olarak vatandaşımızın sofrasını şenlendiren, düğününü yapan, çocuğunu okutmasına vesile olan değerli bir ürün haline gelir. Emek veren, katkı veren, bu güzel organizasyonda bizleri buluşturan herkese çok teşekkür ediyorum.”

"FINDIKTA VERİM ARTTIKÇA KAZANCIMIZ DA ÇOK DAHA BOL VE BEREKETLİ OLACAK"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ise konuşmasında fındığın Türkiye ekonomisi için taşıdığı değere vurgu yaptı. Fındıkta verimi ve kaliteyi artırıcı çalışmalar yapılması durumunda yıllık 3 milyar dolar olan ihracat gelirinin 5-6 milyar dolar seviyelerine çıkabileceğini kaydeden Hisarcıklıoğlu, “Fındıkta miktara değil kaliteye önem vermemiz lazım. Fındık hem bölge insanımız hem de ülkemiz için stratejik ürün. 3 milyar dolara yakın para kazandığımız hem yerli, hem de milli bir ürün. Fındığa fındık bahçelerine gözümüz gibi bakmak zorundayız, fındığı iyi kurutup pazara kaliteli şekilde indirmeliyiz. Verim arttıkça kazancımız da çok daha bol ve bereketli olacak. Ben, fındığa değer katan herkesi yürekten kutluyorum. Fındığa ve ülkemize verdiğiniz katma değerden dolayı sizlere teşekkür ediyorum" dedi.

TTB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Ergan ise Türk fındığı için üretiminden tüketimine kadar çaba gösteren, emek veren herkese teşekkür etti. Bu katkıları unutulmaması için ödül töreni düzenlediklerini belirten Ergan, “Bunu kendimize bir borç bildik. Az da olsa borcumuzu ödemek için, Dünya Fındık Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlediğimiz bu törene katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

KAYA, KATKILARI DOLAYISIYLA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Yapılan konuşmaların ardından Fındığa Değer Katanlar Ödül Töreni’ne geçildi. Törende, 2024 yılında fındık ihraç ederek ülkemize döviz kazandıran rekortmenler, fındıkla ilgili bilimsel çalışma yapan akademisyenler, fındık mamulü üreten müteşebbisler ve örnek bahçe sahiplerine ödül verildi.

Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık ile birlikte, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek’in elinden ödülünü aldı.