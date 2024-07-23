Belediye Başkanı kendisini takip ettiğini düşündüğü drona kurşun yağdırdı. 'Allahsız çabuk ol' diye bağırdı

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya’nın çiftliği üzerinde uçan drone paniğe neden oldu. Ermenistan sınırındaki çiftliğin üstünde duran aracı gören Güzelkaya silahı ile kurşun yağdırdı. Ortaya çıkan görüntülerde Güzelkaya’nın silahını isterken “Allahsız çabuk ol” demesi dikkat çekti.

Iğdır’ın Aralık ilçesinde Ermenistan sınırında çiftliği bulunan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, kendisini takip ettiği drona ateş etti. Güzelkaya, aracı fark ettikten sonra silahını istedi. O sırada Belediye Başkanının “Allahsız çabuk ol” demesi dikkat çekti.

Dron ise yavaş yavaş alandan uzaklaştı. Drone’un güvenlik güçlerine mi, Ermenistan’a mı ait olduğu ya da hobi amaçlı kullanılan bir cihaz olduğu öğrenilemedi.

Belediye başkanın o anlara ait görüntüyü sosyal medya hesabında paylaşması ve silah isterken “Allahsız çabuk ol” demesi vatandaşlar arasında çeşitli esprilere neden oldu.