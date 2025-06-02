Belediye Başkanı Koçyiğit cinsel saldırıyı lüks araç ile 'örtmek' istedi

Ordu'da yaşanan bir cinsel saldırı davasında peş peşe skandallar ortaya çıktı.

Yerel seçimde AKP'den Ordu Mesudiye Belediye Başkanı seçilen Cengiz Koçyiğit, 27 yaşındaki belediye personeli bir kadına birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile yargılanıyor.

Soruşturma Mesudiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 16 Mayıs 2024'te açıldı.

Vatandaşın ifadesine göre Koçyiğit kendisine, belediye binasının deposunda cinsel saldırıda bulundu.

LÜKS ARAÇ TEKLİFİ!

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre partisinden istifa eden AKP'li Koçyiğit, şikayetten vazgeçmesi için kadına lüks araç teklifi yaptı.

Kadın mahkemede "Ahmet S., Ferda S. ve İsmail K.’nin yanıma gelip davadan vazgeçmem için aracılık yaptı. ‘Belediye Başkanı Koçyiğit zaten halk nazarında cezasını aldı. Şikâyetten vazgeçmen halinde sana lüks bir araba alacağız, iş imkanı sunacağız, hatta düğününü yapacağız’ dediler" ifadelerini kullandı.

SAVCILIK TUTUKLAMA TALEP ETTİ HAKİM REDDETTİ

Öte yandan savcılık, mütalaasında Koçyiğit’in, "Herhangi bir gönül ilişkisi veya rızaya dayalı bir ilişkinin olmadığına" dikkat çekerek tutuklanmasını talep etti.

Ancak hakim tutuklama talebini reddetti ve Koçyiğit’e yönelik sadece yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.

Koçyiğit, belediye başkanlığı görevini halen sürdürmekte.

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