Belediye başkanı makamında ölümle tehdit edilmişti. O dehşet anları anlattı

CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, şehir merkezinde bulunan sosyete pazarının işletmecisi Ozan Varol tarafından makamında hakarete uğrayarak ölümle tehdit edildi. Ozan Varol, ‘kamu görevlisine alenen hakaret’ suçlamasıyla tutuklandı.

Yaşanan olay sonrası CHP'li Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Halk TV canlı yayınına bağlanarak yaşadığı dehşet anları anlattı.

Ozan Varol denen kişinin belediye önündeki bariyerleri aracıyla kırarak belediyenin içine elini kolunu sallayarak girdiğini aktaran Erdem, Varol’un kendisine küfür ve hakaretler ettiğini ardından ise ölümle tehdit edildiğini söyledi.

"BANA SİNKAFLI CÜMLELER KURDU. ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ"

Tahsin Erdem, bağlandığı canlı yayında şunları söyledi,

“Ozan Varol denen kişi benden yer istiyor. İstedikleri yere çökmek için şiddete, tehdide her yönü ile birlikte makamıma kadar geldi. Bana sinkaflı cümleler kurdu. Ölümle tehdit etti.

Bunlar çok rahatlıkla gelip tehdit savurabilirler. Kamuoyunda bir rahatlık var. Mafya, çete denen insanlar geçmişte sabıkası olan insanlar kamuoyunda elini kolunu sallayarak dolaşabiliyor.

İstedikleri zaman kamuoyu oteritesini ve insanları tehdit edebiliyorlar. Benim hayatımda öncelik kamu yararıdır. İsmimin rantla şunla bunla ismimin bir araya gelmesine tahammül edemem."

"BELEDİYE BİNASINA GİRİŞTE ARACIYLA BARİYERLERİ KIRDI"

Tahsin Erdem’e tehdit anlarının kamera kaydına alınıp alınmadığı soruldu. Erdem, “Salonda kamera var tabiki. Ama benim makamımda kamera görüntüleri yok. KVK kapsamında kaldırılmıştır. Belediye binasına nasıl girdiği, girişte araçla bariyerlere vurarak nasıl girdiği belli. Hiçbir engelle karşılaşmadan yukarıya kadar geldi. Ve beni tehdit etme cürretini gösterebildi. Bence yaklaşık 2 ay önceki olayda yapmış olduğu yaralamada ceza almamanın rahatlığıyla bu tavrı gösterdi” ifadelerini kullandı.