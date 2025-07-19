Belediye başkanı, Mourinho'ya minnettar: "Gurur duyduk"

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Belediye başkanı, Mourinho'ya minnettar: "Gurur duyduk"

Sezon öncesi hazırlık kampı için Fenerbahçe'ye ev sahipliği yapan Albufeira'nın belediye başkanı Jose Carlos Rolo, Mourinho'nun tercihi nedeniyle gurur duyduklarını açıkladı.

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını Portekiz’in Albufeira kentinde sürdürüyor.

Albufeira Belediye Başkanı Jose Carlos Rolo, Portekiz basınına yaptığı açıklamada Mourinho’nun bu tercihini gururla karşıladıklarını belirtti.

Deneyimli teknik adamın, Roma’yı çalıştırdığı dönemde de Albufeira’yı kamp merkezi olarak seçtiğini hatırlatan Rolo, “Bu, Mourinho’nun Albufeira’yı ilk tercihi değil. 2022 ve 2023’te Roma ile de burada kamp yapmıştı. Şimdi Fenerbahçe ile yeniden burada olmasından büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.

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