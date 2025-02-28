Belediye başkanı mutfağa girdi

Kaynak: İHA
Belediye başkanı mutfağa girdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Halk Eğitim Müdürlüğü'ne ziyarete gitti. Ziyarette kursiyerlerle birlikte mutfağa girerek Ramazan pidesi yaptı.

Kocaeli Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Halk Eğitim Müdürlüğü'nü (KARMEK) ziyaret etti. Başkan Kocaman'ı, Halk Eğitim Müdürü Hüseyin Gürkaş karşıladı ve kursiyerler tarafından hazırlanan, üzerinde Kartepe simgesinin yer aldığı eşofman üstü hediye edildi.

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Kursiyerlere teşekkür eden Başkan Mustafa Kocaman, kadınlarla birlikte Ramazan pidesi de yaptı. Kadınları çalışmaları dolayısıyla tebrik eden Kocaman, "KARMEK'te yeteneklerini geliştiren ve üretkenlikleriyle örnek olan girişimci kadınlarımız, bizim için büyük bir gurur kaynağı. Her buluşmamızda bizleri içtenlikle karşılayan değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

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