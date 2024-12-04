Belediye Başkanı sinirinden küplere bindi: Nerede Atatürk, nerede Türk bayrağı?

Keçiören Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlediği davette konuşan CHP'li Belediye Başkanı Mesut Özarslan, salonda Türk bayrağı ve Atatürk posterinin bulunmamasına sinirlenerek adeta çılgına döndü.

"TÜM KADROYU DEĞİŞTİRİRİM"

Öte yandan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli vatandaşlara özel bir programın yapılmamasına da sinirlenen Özarslan, "Bir daha böyle bir şey olursa tüm kadroyu değiştiririm" şeklinde tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından da açıklamada bulunan Özarslan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli hemşehrilerim,

Keçiören Belediyesi olarak, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelli vatandaşlarımıza yakışır bir program düzenleyememenin üzüntüsünü derinden yaşıyoruz. Bu konuda gerekli özeleştiriyi yaparak, bu eksikliği telafi etmek adına yeni yıl kutlamalarını engelli vatandaşlarımızla birlikte gerçekleştirme kararı aldık.

Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları zorlukların farkında olan bir belediye olarak, yılbaşı etkinliğimizde onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyacağız. Bu etkinlik, engelli vatandaşlarımızın eşit, erişilebilir ve mutlu bir yaşam sürmelerine yönelik kararlılığımızın bir göstergesi olacaktır.

Etkinlik detayları ve tarih bilgileri ilerleyen günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Keçiören’deki tüm hemşehrilerimizi bu anlamlı kutlamaya davet ediyor, yeni yıla birlikte umutla adım atmayı diliyoruz.

Saygılarımızla…"