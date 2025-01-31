Belediye başkanı sosyal medyadan paylaştı: ‘Bu kadarı da pes dedirten olay!

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Belediye başkanı sosyal medyadan paylaştı: ‘Bu kadarı da pes dedirten olay!

Kayseri’de toplu taşıma hizmeti veren tramvaylara zarar veren kişi veya kişiler kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Belediye Başkanı Büyükkılıç, “Halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" dedi.

Kayseri'de toplu taşıma hizmeti veren tramvaylara, bazı yolcular tarafından zarar verildi. Araç içi kameralar tarafından kaydedilen görüntülerde; bazı kişilerin tutamak kollarını kestikleri, sallandıkları, camları kırdıkları, imdat çekici ile araç içinde koltuklara zarar verdikleri görüldü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, sosyal medya hesabından tramvay araçlarına zarar verenlere tepki göstererek, "Kamu malı hepimize emanet. Tramvaylardamızdaki tutamakları kesen, imdat çekici ile araç içine saldıran, halkın ortak malına zarar veren bu vicdansızlığı kabul etmiyor, bu üzücü görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Çünkü bu araçlar hepimizin" dedi.

Belediye başkanı sosyal medyadan paylaştı: ‘Bu kadarı da pes dedirten olay!

Belediye başkanı sosyal medyadan paylaştı: ‘Bu kadarı da pes dedirten olay!

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