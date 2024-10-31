Belediye başkanı tacizden gözaltına alındı! Koca şehir bu skandalı konuşuyor

Zonguldak Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, 32 yaşındaki belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu.

Belde Belediye Başkanı Demirtaş hakkında, ‘Cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, mayıs ayında Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında suçlamaları reddetti.

Demirtaş, olayın siyasi kumpas olduğunu öne sürdü. Mahkeme, Demirtaş’a ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Öte yandan Demirtaş, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Demirtaş’ın avukatları, karara itiraz ederek davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Mahkeme, yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre, mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından ifadelerine yer vererek başvurunun reddine karar verdi.

ESKİŞEHİR'DE GÖZALTINA ALINDI

Böylece, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde verilen hapis cezası kararı kesinleşmiş oldu. Kararın kesinleşmesi sonrası hakkında yakalama kararı çıkartılan Demirtaş, dün Eskişehir'de polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı.