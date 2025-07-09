Hatay Belediye Başkanı uyardı: 50-60 günlük suyumuz var

Yağışlı havasıyla bilinen ve Amanos Dağı'nın eteklerinde olmasıyla su bereketinin yaşandığı Hatay'da bu yıl kuraklık yaşanıyor. Kış ve ilkbahar mevsiminde yeteri kadar yağış almayan kentte meteoroloji verilene göre son 65 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Geçtiğimiz yıla göre yağışın yüzde 64 azalması nedeniyle Karaçay Barajı'nda su seviyesi yüzde 24'e geriledi. Belen ilçesi Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda gündem bölgeyi vuran kuraklık oldu.

Mehmet Öntürk

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kuraklığa karşı alınan önlemlere değinerek, vatandaşlara ve idarecilere su tasarrufunun önemini vurguladı.

"BÜYÜK BİR MÜCADELE İÇERİSİNDE ARKADAŞLARIMIZ"

Başkan Öntürk, Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerinin su tüketimini karşılayan Karaçay Barajı'nda 7 milyon metreküp tüketilebilir su kaldığına dikkat çekerek, "Ekonomik olarak bir sıkıntımız yok. Su konusunda sıkıntımız var, doğal olarak bir kıtlık yaşıyoruz. Karaçay Barajımızda 12 milyon metreküp suyumuz kaldı. Bunun yaklaşık 5 milyon metreküpü rezerv olarak tutuluyor. Antakya, Defne ve Samandağ ilçelerimizin 50-60 günlük suyu kaldı. Alternatif olarak HATSU çok büyük bir gayret içerisinde. Bölgede yeni su kaynaklarımız için çalışmalarımız sürüyor. Acil eylem planı içerisindeyiz. Büyük bir mücadele içerisinde arkadaşlarımız. Onun için gittiğiniz her ortamda su kıtlığından bahsedelim. 50-60 günlük suyumuz var. Lütfen suyumuzu tasarruflu kullanalım. Yoksa çok büyük bir problemle karşı karşıya kalacağız. Kıştan kuyularımızı vurduk ama sular hızla çekiliyor. Birtakım kuyularımız kum çekmeye başladı, kapattık. Birtakım kuyular vuruyoruz, bunların raporları çok iyi gelmiyor, olumsuz geliyor. Çok ciddi bir mesele içerisindeyiz. Arkadaşlarımız büyük bir gayret içerisinde ama sizlerden ricam tasarruf etmemiz lazım. Ciddi bir tasarruf etmemiz lazım. Bir seferberlik ilanı yapmak zorundayız. Tatil ayında bunu yaşayacağız. Ne imkanımız varsa bunun mücadelesini verip, vatandaşın derdine çözüm bulmaya gayret edelim. Vatandaşımız şunu bilsin ki Hatay'da su yok. Hem çiftçi için hem de vatandaşımız için Allah yardım etsin, çok büyük bir felaketle karşı karşıyayız" dedi.