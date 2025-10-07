Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletine bağlı Ruhr bölgesindeki Herdecke kasabasında, yeni seçilen Belediye Başkanı Iris Stalzer, evinde ağır yaralı olarak bulundu. Olayla ilgili polis ve savcılık çok yönlü soruşturma başlattı.

Alman basınında yer alan bilgilere göre, 28 Eylül’de yapılan ikinci tur seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı olarak Belediye Başkanı seçilen 57 yaşındaki Stalzer, birden fazla bıçak darbesiyle yaralandı.

Stalzer’in, oğlu tarafından evinde ağır yaralı halde bulunduğu belirtildi. Kadın siyasetçinin karın ve sırt bölgesinde çok sayıda bıçak yarası tespit edildi.

Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek, evde ilk müdahaleyi yaptı. Stalzer’in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Almanya’dan sert rest: İsrail yoksa biz de yokuzAlmanya’dan sert rest: İsrail yoksa biz de yokuz


Saldırıyı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi. Polis, saldırının kişisel mi yoksa siyasi nedenlerle mi yapıldığını araştırıyor. Olayın, Stalzer’in siyasi kimliği veya seçim sonucu ile bağlantılı olup olmadığı henüz netleşmedi.

Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütüyor.

Son Haberler
Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik
Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik
MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak
MİT Başkanı Kalın, Gazze’de ateşkes müzakerelerine katılacak
Süper Lig kulübünün başkanı istifa etti
Süper Lig kulübünün başkanı istifa etti
'Kitlesel yoksullaşma artarcak'. Kötü günlerin habercisi mi?
'Kitlesel yoksullaşma artarcak'. Kötü günlerin habercisi mi?
İYİ Partili Kavuncu'dan Meclis'teki sloganlara tepki. 'Öcalan bir halk önderi değildir'
İYİ Partili Kavuncu'dan Meclis'teki sloganlara tepki. 'Öcalan bir halk önderi değildir'