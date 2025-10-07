Belediye başkanına bıçaklı saldırı! Durumu kritik

Alman basınında yer alan bilgilere göre, 28 Eylül’de yapılan ikinci tur seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) adayı olarak Belediye Başkanı seçilen 57 yaşındaki Stalzer, birden fazla bıçak darbesiyle yaralandı.



Stalzer’in, oğlu tarafından evinde ağır yaralı halde bulunduğu belirtildi. Kadın siyasetçinin karın ve sırt bölgesinde çok sayıda bıçak yarası tespit edildi.



Sağlık ekipleri olay yerine sevk edilerek, evde ilk müdahaleyi yaptı. Stalzer’in hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı.

Saldırıyı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiği henüz belirlenemedi. Polis, saldırının kişisel mi yoksa siyasi nedenlerle mi yapıldığını araştırıyor. Olayın, Stalzer’in siyasi kimliği veya seçim sonucu ile bağlantılı olup olmadığı henüz netleşmedi.



Polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için bölgede geniş çaplı arama çalışmaları yürütüyor.