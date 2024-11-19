Belediye başkanına makamında ölüm tehdidi!

AKP'nin 31 Mart seçimlerinde kaybettiği belediyelerden olan Zongudak'ta seçim döneminde kendisine Zonguldak Belediye Başkan Tahsin Erdem’in seçim döneminde kendisine Soğuksu Giysi Pazarı’nda tezgah açması için söz verdiğini ve sözünü tutmadığını iddia eden pazarcı Ozan Varol, dün akşam saatlerinde belediyeye gitti.

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen üyelerinden olan Erdem, Varol'a söz konusu alanın belediyeye değil valiliğe bağlı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün kontrolünde olduğunu ve bu sebeple herhangi bir işlem yapamayacağını söyledi. Bunun üzerine Varol ile Tahsin Erdem arasında tartışma çıktı. Varol, iddaya göre küfür ve hakaret ederek Erdem'i makamında ölümle tehdit etti. Erdem ise konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"DEVLETİN HİÇBİR KURUŞUNU KAPTIRMAYACAĞIZ"

Cumhuriyet'e konuşan Erdem "Mafyaya ve çeterele verecek yerimiz yok. Önceki başkanın tahsis ettiği yerde pazarcılık yapıyorlar ancak söz konusu yer biraz köşede kaldığı için pazarı daha merkezi bir yere taşımak istiyorlar. Partim ve vatandaşlarım bana sahip çıktı. Devletin hiçbir yerini ve hiçbir kuruşunu kimseye kaptırmayacağız" açıklamasında bulundu.

VAROL TESLİM OLDU

Varol, Erdem'in kendisi hakkında suç duyurusunda bulunması sonrası polis merkezine giderek teslim oldu.

Polis ifadesinde Erdem’in de kendisine hakaret ettiğini öne süren Varol, “Şikayetçi ve tanık beyanlarındaki çelişkiler çok açıktır. Tanık ifadelerindeki hakaret ve tehdit içerikleri birbirinden farklıdır. Tanıklardan K.E., benim Tahsin Erdem’i tehdit etmediğimi açıkça ifade etmiştir” diyerek suçlamaları reddetti.

Gözaltına alınan Ozan Varol, bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Varol, ‘Kamu görevlisine alenen hakaret’ suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Varol, sabıka kaydı ve suça meyilli kişiliği göz önünde bulundurularak tutuklanmasına karar verildi.