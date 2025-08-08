Belediye başkanına sokak ortasında saldırı!

Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na sokak ortasında bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi.

Çervatoğlu, saldırı sonrası şu ifadeleri kullandı:

"3 KİŞİDEN BİRİ ÖNCE YUMRUK ATTI, SONRA ISIRDI"

Bir esrar çetesi saldırdı. Önce belediyeye gidip benimle görüşmek istediklerini söylemişler. Ben o esnada sahildeydim. Halk plajı yapım işinin başındaydım. Sahile gelen 3 kişiden biri önce yumruk attı, sonra ısırdı. Bunlar esrar çetesi. Uyuşturucu kullanan tipler.

Bunlardan birinin geçmişte sahilde işletmesi vardı. Biz şimdi de halk belediyeciliği anlayışla plajı halka açmak için çalışıyoruz. Plajda bir de işletme açtık. Fındıklı’da uyuşturucu çetelerine karşı emniyetle birlikte bir mücadele içindeyiz. Belli ki bundan rahatsız olanlar var...

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu saldırının ardından saldırganlardan şikayetçi olmak için karakola gitti.