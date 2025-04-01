Belediye Başkanı'ndan bayram ziyareti

Başkan Yılmaz, Ramazan Bayramı dolayısıyla Atalar ve Bayatlı mahallerini ziyaret ederek, Atalar’ın yaralarını hızlı bir şekilde saracaklarını söyledi. Yılmaz, Bayatlı’da hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Mehmet Şahsucu’nun mezarını yapacaklarının da sözünü verdi.

Konteynerlerde yaşamını sürdüren mahalle sakinlerini tek tek ziyaret ederek, bayramlarını tebrik eden Yılmaz, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Şehitkamil Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerin tarafından da ailelere gıda desteği verildi.

Kent merkezinde en çok zarar gören bölgenin Atalar Mahallesi olduğunu anımsatan Yılmaz, deprem konutlarının ihtiyaçlara cevap verir nitelikte yapıldığını söyledi. Atalar’ı diğer tüm mahallelerden ayrı gördüklerini belirten Yılmaz, “Deprem konutları çok güzel yapılmış. Deprem sonrası birçok bölgede olduğu gibi Atalar’da da özellikle su ve elektrik aboneliği noktasında sorunlar yaşanıyor. Atalar’la birlikte bölgedeki mahalle muhtarlarımız ve ilgili kurum müdürlerini bir araya getirerek, inşallah bu sorunları çözeceğiz. Dayanışmayla, el ele vererek tüm yaraları birlikte saracağız. Güzel günlere hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

SU SORUNU ÇÖZÜLECEK

Yılmaz’ın bayram ziyareti gerçekleştirdiği bir diğer mahalle ise Bayatlı oldu. Mahalle sakinleri ile bayramlaşan Yılmaz, sorun ve talepleri dinledi. Mahalleye yapılacak yatırımları anlatan Yılmaz, bölgenin yaz aylarında yaşadığı su sorununu hızlı bir şekilde çözeceklerinin sözünü verdi. Yılmaz, “Kentimiz her bölgesinde gençlerimizin spor yapabileceği alanlar oluşturuyoruz. Bayatlı’ya da futbol ve basketbol sahası için çalışmalara hemen başlıyoruz. Ayrıca çocuklarımız için de bir park yapacağız” dedi.

KIBRIS GAZİSİ ŞAHSUCU’NUN AİLESİNE ZİYARET

Yılmaz, Bayatlı’da yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Şahsucu’nun ailesini de ziyaret etti. Aile ile bir süre sohbet eden Yılmaz, Gazi Şahsucu’nun aziz hatırasını yaşatmak istediklerini belirtti. Yılmaz, “Bu vatan için can veren, mücadele eden herkese minnettarız. Gazimiz rahat uyusun ailesi emanetimizdir. İnşallah en kısa sürede mezarlığını da yapacağız” ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Bayatlı’nın sokaklarını gezerek vatandaşlarla bayramlaştı, çocuklara hediyeler verdi.