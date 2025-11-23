Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Aydın’da yerel, bölgesel ve ulusal gazete ile dergi, haber ajansları ve televizyonların temsilcileriyle buluştu. Basın toplantısına belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

"İKİ İRADE BİRLEŞTİ"

Günel, basın toplantısında gazetecilerin Aydın’da yapılması istenen su indirimiyle ilgili sorularını da yanıtladı. Meselenin AKP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından manipüle edildiğini dile getiren Günel “AKP’nin 2024 seçimindeki adayı, yüzde 50 su indirim vaadinde bulunmuştu. Yani bu mevcut yönetimin sözüydü. O zaman yerel iktidar ile ulusal iktidar aynı partide değildi. Ancak şimdi her iki irade de birleşti. Maliyetleri indirmekle ilgili bahaneleri de kalmadı. Eğer bu konuda samimiyseniz yüzde 70 indirim yapın, değilseniz şov yapmayın. İndirimin Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçmesi de şart değil. Kararı meclis iradesiyle de alabiliriz” dedi.

"CİDDİYETTEN UZAK"

Bir gazetecinin Özlem Çerçioğlu’nun Aydın Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda söylediği “Sizin paranız mı yok?” sözleri ile ilgili sorusuna yanıt veren Günel, “Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerine kanunen destek vermek zorunda. Çünkü ilçe belediyeleri için devletten yüzde 30, ASKİ için de yüzde 10 pay alıyor. Yani kimseye lütufta bulunmuyor. Özlem Çerçioğlu, her meclis toplantısına borçlanma talebiyle geliyor. O zaman biz de mi aynı şekilde cevap verelim? Ben ciddiyetten uzak bu tür söylemleri Aydın halkına havale ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Özlem Çerçioğlu CHP'li belediyelere başlatılan operasyonlar sonrası AKP'ye katılmıştı. Çerçioğlu'nun rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı.