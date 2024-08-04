Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediye başkanından Instagram tepkisi: Biz de suyu mu keselim?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin CHP Başkanı Ayşe Ünlüce’nin Instagram'ın kısıtlanmasıyla ilgili attığı tweet dikkat çekti.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce sosyal medya platformu Instagramın kısıtlanmasına tepkisi attığı bir tweetle verdi.

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Ayşe Ünlüce paylaşımında “Biz belediye olarak istemediğimiz insanlar su kullanıyor diye suları tümden keselim mi? Doğru olur mu? Keyfi nedenlerle bir sosyal medya mecrasını erişime kapatmanın da bundan farkı yok. 21’inci yüzyılda çoktan aşmamız gereken bir eşik bu. Uzatmanın kimseye faydası yok. Kararı alanlar dahil” ifadelerini kullandı.

Ünlüce'nin paylaşımına çok sayıda destek ve eleştiri yorumu yapıldı.

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