Belediye başkanından küçük çocuğa skandal soru 'baban rüşvet yer mi'

Ankara Keçiören Belediye binasında Belediye Başkanı Mesut Özarslan ile küçük bir çocukla arasında geçen diyalog gündem oldu.

Küçük çocuk, babasının yanında Özarslan'a "Babamı zabıta yapar mısınız?" diye sordu.

Çocuk, babasının yaşını soran Belediye Başkanına "34" yanıtını verdi. Küçük çocuk, Özarslan'ın "Baban vatanını, milletini, bayrağını sever mi?" sorusuna ise "Hem de çok" cevabını verdi.

"BABAN HIRSIZLIK YAPAR MI?"

Özarslan, bu sorudan sonra ise elini ağzına götürerek, "Baban rüşvet yer mi?" diye sordu. Çocuk, soru karşısında şaşırıp bir süre cevap vermeyince babası, "Onu bilmiyor" dedi.

Özarslan, bu sefer ise çocuğa, "Baban hırsızlık yapar mı?" diye sordu.

Çocuk, bunun üzerine "Yapmaz, hiç yapmaz" dedi. Özarslan, küçük çocuğun yanıtı üzerine, "Senin hatırına tamamdır bu iş" dedi.

Türkiye'de neredeyse her sektörde milyonlarca emekçinin hakkıyla iş bulamamasına ve liyakatin ortadan kalkmasına neden olan "torpil" tartışmaları devam ederken, Keçiören Belediye Başkanı'nın bu diyaloğu sosyal medyada tepki topladı.