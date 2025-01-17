Başiskele Belediye Başkanı'ndan sıcak ikram

Düzenleme: Kaynak: İHA
Başiskele Belediye Başkanı'ndan sıcak ikram

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, sabahın erken saatlerinde pazarcı esnafıyla buluşup sıcak çorba ikramında bulundu.

Kocaeli Başiskele'nin en rağbet gören pazar yerlerinden biri olan Barbaros Mahallesi Kapalı Semt Pazarı'nda pazarcı esnafına çorba ikramı yapıldı.

Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ramazan Kumsar ve AK Parti Başiskele İlçe Başkanı Mehmet Başyiğit sabahın ilk ışıklarında pazar tezgahlarını açan esnafla buluştu.

Dualar eşliğinde tezgahlarını kuran pazarcı esnafına Başkan Yasin Özlü ve beraberindekiler sıcak çorba ikramı yaparken, bereketli ve hayırlı alışverişler diledi.

Belediye Başkanı'ndan sıcak ikram

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