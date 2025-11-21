İzmir'de Kiraz Belediyesi binasına, bir kişi tarafından taşlı saldırıda bulunuldu. Şüpheli A.B. gözaltına alındı.

Kiraz Belediyesi binasına, dün saat 22.30 sıralarında taşlı saldırıda bulunuldu. Binanın camı kırılırken, ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANINI ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Güvenlik görevlileri ve polis ekiplerinin müdahalesiyle şüpheli A.B., kaçamadan gözaltına alındı. A.B.'nin daha önce de belediye binasında taşkınlık çıkardığı ve sosyal medya hesabından Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun’u ölümle tehdit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.