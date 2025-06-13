Belediye başkanının acı kaybı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Belediye başkanının acı kaybı!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yengesi Naciye Büyükkılıç hayatını kaybetti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yengesi Naciye Büyükkılıç hayatını kaybetti.

iha-20250613aw475708-1.jpg

Başkan Büyükkılıç, yengesinin vefatı ile ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "İnna lillâhi ve innâ ileyhi raciûn. Hayırsever aile büyüğümüz, değerli ağabeyim Ramazan Büyükkılıç'ın kıymetli eşi, yengemiz Naciye Büyükkılıç Hakk'a yürüdü. Rabbim mekanını cennet eylesin. Merhume yengemizin cenaze namazı 14.06.2025 Cumartesi günü ikindi namazına müteakiben Hulusi Akar Camii'nde kılınacak ve Asri Mezarlığa defnedilecektir" ifadelerine yer verdi.

Son Haberler
İl yapıldı! Türkiye'nin en son ili oldu! İstanbul'a alternatif olacak
İl yapıldı! Türkiye'nin en son ili oldu! İstanbul'a alternatif olacak
İran’dan İsrail’e füze yağmuru sonrası yaralı açıklaması
İran’dan İsrail’e füze yağmuru sonrası yaralı açıklaması
Alisson Becker'den Galatasaray'a yanıt
Alisson Becker'den Galatasaray'a yanıt
İmamoğlu’nun diplomasının ne şekilde iptal edildiği ortaya çıktı!
İmamoğlu’nun diplomasının ne şekilde iptal edildiği ortaya çıktı!
Çiftçiye destek müjdesi! Belediye Başkanı duyurdu
Çiftçiye destek müjdesi! Belediye Başkanı duyurdu