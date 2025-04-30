Belediye Başkanının ilk işi ‘pes dedirtti! CHP’den istifa edip, AKP’ye geçmişti…

Geçtiğimiz günlerde CHP’den istifa ederek AKP'ye geçen Belediye Başkanı Mustafa Güzel’in ilk icraatı makam odasındaki andı indirmek oldu. Güzel’in bu hareketi büyük tepkiye neden oldu.

İLK İŞİ ANDI İNDİRİP, ERDOĞAN’IN FOTOĞRAFINI KOYMAK OLDU

Son yerel seçimlerde yüzde 50,05 oy ile CHP’den seçilen Gaziantep Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, partisinden istifa etti. Ardından Güzel, AKP’ye geçmişti. Sözcü’de yer alan habere göre; Güzel, AKP’ye geçmesinin ardından ilk işi makamındaki andı kaldırıp, yerine AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafını koymak oldu.

CHP’DEN İSTİFA EDİP, AKP’YE GEÇTİ

Gaziantep’in Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, “Bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde AKP'de devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım" diyerek CHP’den istifa edip, AKP’ye geçtiğini açıklamıştı.



CHP'de olduğu dönemde çekildiği fotoğrafta 'andımız' var...

“MASA BAŞINDA HALKIN OYLARINI AKP’YE SATTI”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi CHP Meclis üyesi Hasan Şencan, AKP’li başkan Güzel’in hareketini şu sözlerle tepki gösterdi:

“31 Mart seçim döneminde siyasi mafyalıkla, tehdit, şantaj ve türlü oyunlarla AKP’nin belediyeyi alma çabasına girdiği Karkamış, önce İyi Parti adayını belediye başkanlığı adaylığından çektirerek başlamıştı. Seçimi, Karkamış halkı yüzde 50 oyla belediyeyi CHP yönetsin dedi ama seçimden sonra belediye başkanı AKP’ye teslim olarak masa başında halkın oylarını AKP’ye sattı. AKP sandıkta alamadıkları belediyelere ya kayyum atıyor, ya da bu şekilde türlü oyunlarla milletin iradesini gasp ediyor. Halk için değil, düzen için siyaset yapanlar, yok olup gitmeye mahkumdur. Düzen seni kullanır, işi bitince de bir kenara fırlatır. CHP oyları ile seçilip, AKP’ye geçenler şuan nerede bilinmiyor. Halk yapılanı unutmaz, siyasi tarihin çöplüğüne en kısa sürede gönderir.”



AKP'ye geçtikten sonra 'Andımız' kaldırıldı...