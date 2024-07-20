Belediye Başkanının korumasının intiharında şoke eden detay ortaya çıktı. Aile problemleri denmişti

Düzenleme: Kaynak: Odatv
Belediye Başkanının korumasının intiharında şoke eden detay ortaya çıktı. Aile problemleri denmişti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır'ın intiharının arkasındaki detay dikkat çekti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana korumalığını yapan Haydar İnanır, intihar etti.

Büyükşehir intihar haberiyle sarsılırken, İnanır’ın intihar nedeni ise gizemini koruyor.

Odatv’nin haberine göre, Haydar İnanır'a özel kalem görevi için “istisnai memur” olarak atanacağı söylenmiş ve bu doğrultuda yazısı 19 Nisan 2024 tarihinde Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmişti. Ancak, yaklaşık 4 aydır bu konuda herhangi bir ilerleme olmaması ve sürecin belirsizliği, İnanır'ı psikolojik olarak derinden etkiledi. Yakın çevresi, İnanır'ın bu belirsizlikten dolayı büyük bir stres yaşadığını belirtti.

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"TUGAY ÇABA GÖSTERMEDİ" İDDİASI

İnanır, özel kalem olarak atanabilmek için çeşitli girişimlerde bulunmuş ve süreci hızlandırmak amacıyla bazı kişilerden yardım istemişti. Ancak, Başkan Cemil Tugay'ın bu konuda yeterince çaba göstermediği ve hatta Bayraklı Belediyesi'nden farklı bir ismi özel kalem olarak tercih ettiği iddia edildi.

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