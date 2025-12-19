Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’ndaki makam odasında 16 Aralık günü bulunan dinleme cihazının yankıları sürüyor. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkan Yardımcısı M.B. ile cep telefonu tamirci dükkanı olan E.Y. ve belediyenin bilgi işlem birimi personeli Y.Y. gözaltına alındı.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüphelilerden Başkan Yardımcısı M.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, E.Y. ve Y.Y. tutuklandı.

DİNLEME CİHAZINDAN ÇIKAN KART, ARAMAYI YAPAN ŞÜPHELİYE AİT ÇIKTI

E.Y.’nin elinde dinleme cihazlarını tespit eden alet bulunduğu ve olay günü de makam odasında arama yapması için belediyeye davet edildiği ortaya çıktı. Yapılan aramada bulunan dinleme cihazından çıkan sim kartın, aramayı yapan E.Y.'ye ait olduğu belirlendi.

E.Y. ifadesinde, cihaz üzerinden çıkan sim kartın kendisine ait olmadığını iddia ederek kullandığı cihazı kendisinden başka kullanan olmadığını öne sürdü ve "Masaya yaklaştığım zaman cihazın sesini kapatırdım kimse bilmezdi. Kendi kendimi nasıl yakalatırım. Suçlamaları reddediyorum" ifadelerini kullandı.