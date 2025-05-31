Belediye başkanının oğlu silahla dehşet saçtı! AKP milletvekili kurtardı

Dün akşam saatlerinde ilçenin yaşanan olayda Irmak Kenarı Mahallesi'nde silah sesleri yankılandı. Polise yapılan ihbar sonucunda olay yerine ulaşan ekipler, beyaz bir aracı takip etmeye başladı. Araç içindeki iki kişi dur ihtarına uymadı. Kovalamacanın sonunda durdurulan araçtan inen iki kişinin aşırı alkollü olduğu belirlendi. Araç içinde bulunan ruhsatsız tabancaya da el konuldu.

MİLLETVEKİLİ DEVREYE GİRDİ



Halktv.com.tr’nin haberine göre İlçe merkezinde ateş açıp alkollü araç kullanan iki kişinin kimlik tespitleri yapıldı. Kimlikleri belirlenen iki kişinin ilçenin belediye başkanı Ahmet Sungur'un oğlu Mahir Sungur ve arkadaşı Deniz Altuğ olduğu belirlendi. Gözaltına alınan iki kişi karakola götürülürken devreye AKP Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan girdi.

Milletvekili Kaplan, güvenlik güçlerine Sungur ve Altuğ'un serbest bırakılmaları için baskı yaptı. İstediği sonucu alamayan Kaplan bu kez savcılığı aradı ve Adalet Bakanlığı yetkililerini devreye sokmaya çalıştı. Bu çabası da boşa çıkan Kaplan, gözaltına alınan Sungur ve Altuğ'un nezarette değil karakolda bulunan bir odada tutulmasını sağladı. Bugün, ifadeleri alınan Sungur ve Altuğ, serbest bırakıldı.