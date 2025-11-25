Ankara'nın Haymana ilçesinde Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni evinde ölü bulundu.

Haymana ilçesine bağlı Evci Mahallesi'nde yaşayan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'un yeğeni Gökhan Koç (20), evinde tüfekle başından vurulmuş halde bulundu.

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede gencin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, inceleme yaptı.

Gökhan Koç'un cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.