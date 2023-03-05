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Belediye başkanlarından Akşener’e ‘Aday olun’ çağrısı. Kulislerden sızdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün partisinin belediye başkanları, Başkanlık Divanı üyeleri ve başdanışmanları ile görüştü. Kulislerden yansıyan son bilgilere göre belediye başkanlarının Akşener’e ‘Aday olun’ çağrısı yaparken Akşener’in ‘Onları sonra konuşuruz’ dediği öğrenildi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 09:29
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Belediye başkanlarından Akşener’e ‘Aday olun’ çağrısı

Belediye başkanlarından Akşener’e ‘Aday olun’ çağrısı. Kulislerden sızdı
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İYİ Parti lideri Meral Akşener, dün partisinin genel merkezinde önce partili belediye başkanları sonra da Başkanlık Divanı üyeleri, genel başkan başdanışmanları ve milletvekilleriyle bir araya geldi.

Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre Akşener, partililerin görüşlerini sordu. Partililerin, Akşener’in “Aday olun” çağrısını yaptığı belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun, “Kılıçdaroğlu’nun iradesinin arkasında oldukları” yönünde açıklamalarının ardından bu kez Akşener’e “Aday olun” dediği belirtildi. Gelen çağrıya Akşener’in “Onları sonra konuşuruz” dediği, sonrasında ise daha önceki “Başbakanlığa talibim” sözlerini yinelediği kaydedildi.

CHP’YE ‘HDP SUÇLAMASI’

İYİ Partili kurmaylar, “Akşener’in milleti adaysız bırakmayacağını” belirtirken “Akşener’in adaylığı ile ilgili de sonuç beklediklerini” kaydetti. “Üç aday ile gidilmesinin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakabileceğini” savunan kurmayların, CHP’ye atfen de “Erdoğan’a seçimi kazandıracak Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP işbirliğidir. Cumhur İttifakı bloklaşır. Üç adaylı seçim, seçimin ikinci tura kalmasının garantisidir” değerlendirmesini yapması da dikkat çekti.

‘ARKADAN ANLAŞMIŞLAR’

Kurmaylar, Akşener’in “partiye nezaketsizlik yapıldığını” sıklıkla vurguladığını belirtirken 6’lı masanın son toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının da “oybirliği ile değil oy çokluğu ile alındığını dolayısıyla bu durumun 6’lı masanın kuruluş felsefesine aykırı olduğunu” savundu. Partililer, “Kılıçdaroğlu masayı kendine kurmuş. Diğer partilerin aralarında Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda arkadan anlaştıkları görülüyor” değerlendirmesinde bulundu.

‘ÇEKİLMEZSE DÖNMEYECEK’

İYİ Partililer, “Akşener’in Kılıçdaroğlu’nun adaylıktan çekilmediği sürece yeniden masaya dönme ihtimalinin olmadığını” da belirtirken belediye başkanları toplantısında, Akşener’e “6 Mart’taki toplantıya katılacak mısınız” sorusuna, “Davet edilirsem katılırım” yanıtını verdiği de iddia edildi.

Bu arada İYİ Parti Genel Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in 6 Mart’taki toplantıya katılmayacağını açıkladı. Akşener’in dün yapılan liderler zirvesine ise davet edilmediği öğrenildi.

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