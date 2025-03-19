Belediye binasına İmamoğlu'nun diploması asıldı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi diploması iptal edildi. İmamoğlu'nun diplomasını iptal etme kararına CHP'li Hopa Belediyesi'nden dikkat çeken bir tepki geldi.

Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını belediye binasına astıklarını duyurdu.

Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz!



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık.



Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya… pic.twitter.com/TpDud0pqwB — Utku Cihan (@UtkuCihan_) March 18, 2025

Cihan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ekrem Başkanımızın diplomasının iptalini ve başkanımıza yapılan hukuksuzluğu kabul etmiyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasını Hopa Belediyesi binamıza astık. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"