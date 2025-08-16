Belediye binasında yangın paniği! Dumanlar binayı sardı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde nedeniyle dumanlar binayı sararken, panik yaşandı. Alevler ekipler tarafından kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışması yapıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi binası önündeki mazgalların içerisine düşen yanıcı madde sonucu çıkan yangında dumanların havalandırma vasıtasıyla alt katlar başta olmak üzere bütün binaya yayılmasıyla panik yaşandı.

aw518611-07.jpg

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

aw518611-06.jpg

Dumanın yoğun olduğu bölgede bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce‘ye ait makam aracı ise daha güvenli bir noktaya çekildi.

aw518611-03.jpg

Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışması yapıldı.

aw518611-04.jpg

Öte yandan belediyenin Destek Hizmetleri Şube Müdürü, dumanların yoğun olduğu binanın yemekhane bölümünde görüntü alan gazetecilere müdahale etti.

Son Haberler
