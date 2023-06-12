Belediye Derincespor TFF 2.Lig'de

TFF 3. Lig yükselme play-off finalinde Belediye Derincespor, 52 Orduspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar ile 5-4 yenerek 2. Lig'e çıktı.

Belediye Derincespor TFF 2.Lig'de

TFF 3. Lig Yükselme play-off finalinde Belediye Derincespor ile 52 Orduspor karşı karşıya geldiği maçta Belediye Derincespor, penaltı atışları sonucu rakibini 5-4'lük skorla mağlup etti.

90 DAKİKA BERABERLİKLE SONLANDI
Batuhan Er'in 65. dakikada attığı golle öne geçen 52 Orduspor skoru koruyamadı ve 82. dakikada Özgen Erdem'in kendi kalesine attığı golle skora eşitlik geldi ve 90 dakika 1-1 eşitlikle sona erdi.

DERİNCESPOR PENALTILAR İLE 2. LİG'DE
Uzatmalarda da gol sesi çıkmayınca maç penaltılara gitti. Penaltı atışları sonunda rakibine 5-4 üstünlük kuran Belediye Derincespor, bu sonuçla birlikte TFF 2. Ligi'ne yükseldi.

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