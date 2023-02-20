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Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu

Sakaryalı iş insanı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Üyesi Faruk Bayraktar Belediye Derincespor'u satın aldıktan flaş bir transfere imza attı. Bayraktar Fenerbahçe'de oynayan oğlu Eren'i kendi takımına aldı.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:24
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Belediye Derincespor'u aldı Fenerbahçe'den oğlunu transfer etti

Kulüp satın aldı. İlk transferi Fenerbahçe'den oğlu oldu
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3.Lig takımı Belediye Derincespor’da Başkanlık görevine gelen Sakaryalı İş insanı Faruk Bayraktar, kulübün transfer yasağını kaldırdı.
Faruk Bayraktar, Fenerbahçe U-19 takımında forma giyen 2004 doğumlu oğlu Eren Bayraktar’ı da Derincespor’a transfer etti.
ESKİŞEHİR'E GİDİYORDU
Fenerbahçe U-19 takımında forvet oynayan Eren Bayraktar, ara transfer döneminde 3.Lig takımlarından Eskişehirspor ile anlaşmıştı. Ancak baba Faruk Bayraktar, Belediye Derincespor yönetimine girme kararı alınca, oğlunu da kendi takımına aldı.
2004 doğumlu Eren Bayraktar, forvette Derincespor’dan Fenerbahçe’ye giden Melih Bostan ile birlikte oynadığı öğrenildi.
Melih Bostan, ara transferde Eskişehirspor’a gitti.
Derincespor Teknik Sorumlusu Hamza Mutlu, “Çocuğu görmeden fikir vermek doğru değil. Babasının Başkan olmasından dolayı ön yargılı bakmamak gerekiyor. Sonuçta F.Bahçe U-19 takımının oyuncusu” dedi.
 

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