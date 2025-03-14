Belediye duyurdu: Ücretler hesaplara yatırıldı

Kırıkkale Belediyesi, lise son sınıfta eğitim gören bin 96 öğrencinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ücretlerini karşıladı. Her ay 500 aileye de biner lira eğitim desteği sağladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Önal, "Yeter ki öğrencilerimiz başarılı olsun, biz her zaman yanlarındayız" dedi.

Kırıkkale Belediyesi, öğrencilerin eğitim hayatına önemli destekler sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Ahmet Önal, YKS'ye girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılandığını bildirdi. Bin 96 öğrencinin sınav ücretlerinin bugün itibarıyla hesaplarına yatırıldığını açıklayan Başkan Önal, "Bu süreçte çok olumlu geri dönüşler aldık. Öğrencilerimiz sosyal medyada ve sahada bizlere ulaşıyor. Gençlerimiz memnun. Yeter ki onlar ders çalışsın, yeter ki başarılı olsunlar. Kırıkkale Belediyesi, her zaman gençlerimizin yanında olmaya devam edecek" dedi.

Öğrencilere yönelik desteklerin sadece YKS ücretiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Önal, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrenciler için de destek kursları düzenlendiğini belirtti. 6 temel derste branş öğretmenleri eşliğinde eğitim verildiğini anlatan Önal, "Eylül ayından itibaren öğrencilerimize ders kitapları temin ediyor ve düzenli olarak deneme sınavları gerçekleştiriyoruz. Bu süreçte tüm masrafları belediye olarak karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun yanı sıra belediye, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik de eğitim desteği sağlıyor. Başkan Önal, her ay 500 aileye bin TL eğitim desteği verdiklerini belirterek, "Böylece 3 farklı eğitim desteğini Kırıkkaleli hemşehrilerimizle buluşturmuş olduk" diye konuştu.