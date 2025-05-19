Belediye genel sekreterinin kızı kumarhane bastı: Sevgilisiyle birbirine girdi

İddialara göre, Luana Vila baskın amacıyla kumarhaneye giderek söz konusu kadınla yüzleşti. Ortam kısa sürede gerildi. Görgü tanıklarına göre, Luana, polis sevgilisine yumruk ve tokatlarla saldırdı. Polis memuru ise karşılık vermeye çalışınca olay büyüdü ve Luana 112’yi aradı.

Kaynana ve damat için istenen ceza belli oldu! Mide bulandıran yasak aşk günlerce konuşulmuştu

“BENİ DÖVDÜ”

Olay sonrası konuşan Luana Vila, fiziksel saldırıya uğrayanın kendisi olduğunu öne sürdü. Vila’nın iddiasına göre, polis sevgilisi olay yerine görevli aracıyla gelip kendisini içeride yalnız yakaladı, ardından darp edip telefonuna el koydu. Luana, Bihor Adli Tıp Kurumu’na başvurarak 5 gün istirahat gerektiren darp raporu aldığını belirtti. Henüz resmi şikâyet veya koruma kararı bulunmasa da, genç kadın suç duyurusunu en kısa sürede yapacağını açıkladı.

Yasak aşk cinayetinde baba ve oğul tutuklandı

POLİS TEŞKİLATINA SESSİZLİK HÂKİM

Oradea Polis Müdürlüğü, olayla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı. Genç kadının iddialarına göre meslektaşlar, olayı örtbas etmeye çalışıyor. Ancak olay anına ait güvenlik kameralarının mevcut olduğu ve kayıtların gerçeği ortaya koyacağı belirtiliyor.